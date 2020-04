Musica: oggi esce il singolo d’esordio di Seb, “Nuda di parole”

Si chiama “Nuda di parole” il singolo d’esordio di Seb, cantautore siciliano, Giuseppe Collura. Presto arriverà anche il videoclip. Il brano, scritto da Collura in arte Seb, prodotto e arrangiato da Leo Curiale, “racconta la bellezza dell’essere timidi, degli sguardi che a volte dicono più delle parole, dei nostri corpi che in silenzio sembrano mettersi a nudo per mostrare le nostre fragilità e le nostre insicurezze” spiega il cantautore siciliano.

Seb, classe 1994, nel 2011 dopo un viaggio musicale a Budapest, fonda la band “The beach” che in pochi anni si afferma come una delle più richieste in Sicilia. nel 2018 esce “Tempo”, il primo album della band la porta ad esibirsi in tour nell’isola e in Germania. Poi arriva la collaborazione con il dj milanese Dj Jump con cui compone “Sikania” che otterrà quasi 500 mila visualizzazioni su Youtube.

Nel 2019 insieme al siciliano produttore Leo Curiale, Seb decide di intraprendere un progetto da solista che si distacca dal genere della sua musica precedente, orientandosi e collocandosi in un’atmosfera pop cantautoriale dalle sonorità acustiche ed elettroniche.