Gratteri (Pa): laboratorio della speranza, più di 200 domande per la casa di riposo

Domani, mercoledì 29 aprile, si insedierà la commissione esaminatrice che dovrà giudicare le richieste giunte alla fondazione Laboratorio della speranza. Più di 200 domande sono arrivate da tutto il territorio madonita in risposta al bando di selezione pubblica per l’individuazione di operatori qualificati per la gestione della casa di riposo “Benedetta La Martina sotto la protezione di San Giacomo Apostolo” di Gratteri indetto dalla fondazione lo scorso 19 febbraio.

La commissione, formata da 3 membri terzi eletti dal consiglio di amministrazione della fondazione, dovrà stilare una long list delle figure professionali che potranno operare all’interno della Casa di riposo: OSS, OSA, infermieri professionali, assistenti sociali, cuochi, aiuto cuochi, personale ASU, ausiliari.

Da questo elenco sarà selezionato il personale della Casa di Riposo del comune madonita.

“Un ulteriore passo si sta compiendo per definire il progetto legato alla casa di riposo in Gratteri – ha dichiarato don Giuseppe Licciardi, presidente della Fondazione -. Un grazie sentito al nostro vescovo Giuseppe che ha accolto con entusiasmo la proposta del sindaco di Gratteri, Pippo Muffoletto, di dotare la Fondazione Laboratorio della Speranza di un bene di notevole consistenza, entrando così nel progetto più ampio a favore dei nostri giovani che desiderano rimanere a lavorare in terra di Sicilia. La quantità enorme di adesione al bando della long list, ben 230 istanze, ci dice che c’è fame di lavoro. La Fondazione, così come ha sempre detto Mons. Marciante, vuole essere un segno, anche se piccolo, per dare pane, lavoro, futuro a chi ha fame. In questo tempo di grave crisi, incrementata dal covid-19, vogliamo essere seme di speranza per una rinascita prosperosa del nostro territorio”. La long list sarà pubblicata entro l’11 maggio 2020.