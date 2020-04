Comiso (Rg): a breve il bando per l’assegnazione di 26 lotti nella zona Pip

Sarà pubblicato a breve a Comiso, nel ragusano, il nuovo bando per l’assegnazione di 26 lotti nella zona PIP. L’ultimo bando risale al 2016. A renderlo noto è l’assessore allo sviluppo economico, Giuseppe Alfano.

“Con delibera di giunta – spiega Alfano – è stato dato mandato agli uffici dell’area sviluppo economico, di redigere il nuovo bando per l’assegnazione di 26 lotti nella zona artigianale, zona PIP. Potrebbe sembrare un non senso mettere un bando proprio ora, in questo momento di crisi soprattutto economica, i lotti, ma noi vogliamo essere ottimisti e positivi pensando ed agendo in prospettiva. Siamo convinti – prosegue l’assessore – che ci siano imprenditori che vogliano investire nel nostro territorio e alla luce delle nuove misure del governo, puntiamo sulla possibilità di fare impresa e creare occupazione. A breve, quindi, sarà predisposto il bando per l’assegnazione. Pensiamo anche ad altri progetti che servano da volano e rilancio della nostra economia e che insistono sempre nella zona PIP poiché siamo convinti che sia comunque il cuore pulsante del nostro territorio”.