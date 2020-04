Tortorici (Me) saluta Bastiano, il cane di tutte le processioni

Si chiamava Bastiano il cane che a Tortorici, nel messinese, era presente a tutte le manifestazioni pubbliche e soprattutto liturgiche. Con quel suo sguardo quasi umano e la cicatrice vicino all’occhio destro, non perdeva una processione e un funerale. Gli oricensi gli avevano dato il nome del Santo patrono. Qualche giorno fa si è accasciato per strada ed è morto.

In questi giorni in cui tutti sono costretti dal decreto ministeriale a stare dentro casa, Bastiano se ne è andato. Forse si è sentito abbandonato o è stato colto da malinconia. Ad ogni modo lui oggi non c’è più e sono tanti i post su Facebook di persone che lo ricordano con un commento o una foto. Ormai faceva parte della comunità.

Quando si incontrava il cane per le strade del centro, sdraiato vicino a qualche portone, non era raro che il cane si alzasse e venisse a porgere la zampa o si avvicinasse, senza abbaiare, per ricevere delle carezze. Con i suoi occhi che parlavano Bastiano se riceveva un po’ di attenzioni sembrava poi non volerti più lasciare andare. Era socievole con tutti, oricensi e non, come dimostra questa foto scattata lo scorso settembre con dei turisti piemontesi in giro per le vie del borgo del messinese.

Bastiano, il cane che partecipava a tutti i funerali e a tutte le processioni religiose, non c’è più a Tortorici, ma rimane nel ricordo di molte persone.