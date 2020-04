Messina: due arresti per furto aggravato e detenzione di esplosivo

Ieri agenti della polizia di Stato hanno arrestato due persone per furto aggravato e detenzione illegale di materiale esplosivo. Glia genti hanno eseguito l’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Messina a carico di Alessandro Cipriani, 44 anni, originario di Taurianova, già detenuto per altra causa e Salvatore Ferro, messinese, di 40 anni, ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di furto aggravato. Ferro è stato anche ritenuto responsabile di detenzione illegale di esplosivo.

Nei mesi di marzo e maggio del 2018 erano avvenuti diversi furti in città e gli agenti hanno avviato un’articolata e approfondita indagine, coordinata dalla procura di Messina. Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica di un episodio criminoso risalente a maggio 2018, anche attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, accertando la responsabilità degli autori.

I due arrestati, dopo essersi introdotti in una cartoleria/edicola tagliando la saracinesca e forzando la porta d’ingresso, avevano rubato un cassetto del bancone contenente gratta e vinci e la somma di 400 euro in contanti. Nella stessa circostanza i due, inoltre, si erano impossessati di un camion di una ditta di traslochi che avevano poi parcheggiato davanti all’ingresso dell’esercizio commerciale per evitare di essere visti da eventuali passanti.

Le successive perquisizioni effettuate sui mezzi in uso ai malviventi e nelle loro case hanno permesso di trovare e sequestrare attrezzi atti allo scasso utilizzati per commettere il furto, i capi di abbigliamento indossati da uno dei due malfattori, parte del denaro sottratto nell’edicola, una cesoia utilizzata verosimilmente per tagliare la saracinesca nonché una bomba carta detenuta illegalmente del peso complessivo di 406 grammi.