Taormina (Me): sotto casa dell’ex la minaccia, arrestato

Era sottoposto al divieto di avvicinamento, ma questo non lo ha indotto a restare a casa. Anzi, lui, 43 anni, si è presentato sotto casa dell’ex compagna minacciandola. I militari dell’arma della stazione di Sant’Alessio Siculo hanno arrestato l’uomo su esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal tribunale di Messina, seconda sezione penale.

L’uomo, da novembre del 2019, era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima con la prescrizione di non poter comunicare con la donna con qualsiasi mezzo, ma invece continuava a minacciarla.

In attesa della celebrazione del processo,era giunta una richiesta del pm per l’inasprimento della pena perché, nonostante la donna avesse deciso di trasferirsi in un altro luogo, ogni giorno, anche di notte, riceveva telefonate dall’imputato che la minacciava per farla tornare a vivere con lui.

Lo scorso 11 aprile l’uomo si era presentato sotto la casa della vittima, ubriaco e le aveva intimato in modo minaccioso di ritornare con lui e minacciandola di usare la forza se non l’avesse atto. Inoltre, noncurante della presenza di alcuni minori, l’uomo si scagliava contro la vittima e solo l’intervento di un familiare della donna ha scongiurato ulteriori conseguenze.

I carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto acquisendo e riscontrando la puntuale e precisa denuncia sporta dalla vittima. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Messina Gazzi dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.