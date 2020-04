Musica: “star della provincia” anticipa il nuovo album di Sabù Alaimo

Uscirà venerdì 15 maggio in radio e in digital download “Star della provincia”, il nuovo singolo del cantautore siciliano Sabù Alaimo che anticipa l’uscita dell’album di inediti, previsto per l’autunno prossimo.

“Un suono che ‘scorre’ dentro lo sguardo dell’’ascoltatore come una pellicola d’altri tempi – racconta il cantautore siciliano – un brano e un prossimo album che prendono ispirazione dai luoghi e dalla “straordinari” normalità dei personaggi che abitano le province siciliane e italiane. Racconto il peso e la bellezza di una presunta marginalità (di cui faccio parte) che si trasforma in centro e chiave di lettura di una generazione”.

Ecco che questi personaggi e questi luoghi diventano il punto di vista del cantautore che dipinge la propria musica attingendo dai colori di una autenticità ancora viva.

Sabù Alaimo, all’anagrafe Salvatore Alaimo, siciliano, frequenta il Brass Group di Palermo e integra allo studio incontri formativi con autori influenti nella scena nazionale. Comincia a muovere i primi passi tra varie band cittadine interpretando il rock italiano. Partecipa a molte manifestazioni musicali tra cui il premio della musica italiana di Radio Italia.

Dopo varie esperienze in studio di registrazione e concerti nel 2008, con la supervisione artistica di Riccardo Piparo produce, assieme alla band Sabù e La Vigilia, l’album “Schemi”. Il singolo del disco “Cosa resta” viene trasmesso in diverse radio nazionali e il quartetto intraprende un tour in giro per la Sicilia.

Nel 2009, la band, con il brano “Meglio di così”, entra a far parte della compilation prodotta da Edel “Sanremo Web” dove vengono raccolte le migliori canzoni dell’omonimo concorso musicale indetto dall’organizzazione ufficiale del festival di Sanremo 2009. Nel 2010 la band è ospite in una tappa di Rtl. Nel 2011 Sabù collabora alla scrittura del brano “L’illusione”, brano che vince il premio REA Radio e Televisioni Associate.

Nel 2013 viene pubblicato l’album “Logica egoistica”, il progetto da band si trasforma in solista, all’album segue il relativo tour. Nel 2014 Sabù Alaimo realizza un nuovo singolo dal titolo “Petrolio” con cui Sabù arriva tra i 60 finalisti di Sanremo nuove proposte 2014. Nell’inverno dello stesso anno Sabù Alaimo apre dei concerti di Luca Carboni.

Nello stesso anno è ospite nella manifestazione. Nella primavera 2017 termina la produzione del nuovo disco, il 23 giugno successivo pubblica il singolo per il web “Stiamo dormendo” da cui segue un lungo tour estivo. Nel giugno dello stesso anno è tra i 18 autori nazionali (unico siciliano) selezionati da Sony/Atv, uno stage formativo che riunisce autori, artisti e produttori, tra i presenti Lorenzo Fragola, Samuel dei Subsonica, Colapesce, Giorgio Poi, Giuseppe Anastasi, Gianni Pollex, Danti e altri.

Il 27 novembre dello stesso anno esce il nuovo album “Generazione digitale” con il rispettivo tour, il primo singolo estratto dall’album “Il viaggio”.

Nella primavera del 2018 è tra i finalisti con il singolo “Stiamo dormendo” di “1 maggio next”, concorso nazionale che dà accesso all’esibizione del concerto del primo maggio in piazza San Giovanni a Roma. Il 6 luglio 2018 esce il singolo, estratto dallo stesso album “Sicilia Innocente”, nel videoclip del brano partecipano gli attori Salvo Piparo ed Ester Vinci. Nel 2019 escono i videoclip “Sogni multimediali” e “Sgomito”, brani contenuti nell’album “Generazione digitale”. L’estate del 2019 è in tour in giro per la Sicilia dividendo il palco con Bianca Atzei (Misilmeri food fest) e Frend De Palma (San Mauro Castelverde).