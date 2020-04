Vittoria (Rg): non si ferma all’alt, in macchina aveva droga, denunciato

Non si è fermato all’alt imposto dalla polizia di Vittoria, nel ragusano, ma è stato poi bloccato e denunciato dagli agenti in stato di libertà. Si tratta di un giovane 19enne, già noto alle forze dell’ordine.

I fatti si sono verificati nella nottata di venerdì scorso, quando una pattuglia, transitando per le vie di Vittoria, ha notato un’auto in circolazione a tarda ora. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di fermarla per procedere al controllo ma il conducente, anziché fermarsi, improvvisamente ha accelerato tentando di fuggire. Dopo un inseguimento tra le vie cittadine, il diciannovenne, compiendo manovre azzardate ha tentato di eludere il controllo della polizia.

Gli operatori sono riusciti a bloccarlo qualche chilometro più avanti. Il diciannovenne è stato subito sottoposto a perquisizione personale che ha dato esito positivo perché trovato in possesso di due dosi di cocaina. La perquisizione è stata estesa anche all’auto in uso al giovane. Nel bagagliaio è stata trovata una spranga di ferro lunga circa 1 metro che è stata sequestrata insieme alla droga.

Inoltre, il giovane era sprovvisto di patente di guida per non averla mai conseguita. Condotto in questura, il ragazzo è stato sanzionato e denunciato all’Autorità giudiziaria per guida senza patente, possesso ingiustificato della spranga di ferro e segnalato alla locale prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.