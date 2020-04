Acireale (Ct): arrota una donna e danneggia altre auto, denunciata

Ha arrotato una donna e danneggiato altre auto in sosta. Per questo i carabinieri della stazione catanese di Acireale hanno denunciato una 42enne catanese per lesioni personali aggravate e danneggiamento.

I fatti si sono verificati intorno alle 21.00 di ieri. I carabinieri avevano ricevuto una richiesta di intervento da cittadini allarmati dalle grida di una donna che, dolorante a terra, ha invocato disperatamente aiuto.

Una donna, a bordo della propria Peugeot 207, era entrata nell’area condominiale in via Veneto per far visita ad un amico e siccome aveva più volte urtato le auto posteggiate dei residenti, era stata rimproverata da una signora che le aveva fatto notare che quella nella quale si trovava era una proprietà privata.

La donna, però, ha investito la residente arrotandola all’altezza del piede procurandole la frattura del perone della caviglia sinistra con una prognosi di 30 giorni.

La donna ha anche provocato notevoli danni alle auto dei condomini per cercare di scappare. E’ stata interrotta dall’arrivo dei militari che l’hanno anche sanzionata per aver lasciato la sua abitazione catanese senza validi motivi.