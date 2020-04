Caltanissetta: giovani con marijuana, segnalati

Due ventenni sono stati segnalati dalla polizia di Stato perché in possesso di marijuana per uso personale. I due sono stati fermati ieri in due circostanze diverse.

Una volta fermato il mezzo, dalla parte posteriore dell’abitacolo, si è materializzato un terzo passeggero che, per eludere il controllo, si era nascosto alla vista degli agenti. Dall’auto, però, proveniva un forte odore di marijuana e i tre occupanti, ventenni, gravati da precedenti di polizia per stupefacenti, sono stati sottoposti a perquisizione personale.

Uno dei tre giovani, in maniera spontanea, aveva consegnato agli agenti un sacchetto contenente circa 5 grammi di marijuana nascosta negli slip. Nel corso di un altro controllo in via Luigi Rizzo, gli agenti hanno fermato due giovani a piedi, uno dei quali trovato in possesso di una dose di marijuana.

I due giovani trovati in possesso della droga sono stati segnalati all’autorità amministrativa