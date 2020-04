Palermo: incidente, muore imprenditore di Bagheria

Non ha lasciato scampo ad un 49enne imprenditore bagherese, l’incidente che lo ha visto coinvolto. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo è finito con la sua auto contro alcune auto parcheggiate e un autobus che stava procedendo nel verso opposto.

La sua auto, una Volkswagen Golf su cui viaggiava, si è scontrata con una fiat 600. Oltre all’uomo morto ci sono tre feriti portati dai sanitari del 118 in tre diversi ospedali. Nello scontro tra due auto e un autobus è morto Filippo Pretesti, imprenditore bagherese di 49 anni. Per lui a nulla sono valsi i soccorsi. È morto appena giunto all’ospedale Buccheri La Ferla.

Tre i feriti che sono stati portati negli ospedali. Tra loro anche l’autista dell’autobus che non dovrebbe essere in pericolo di vita. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi della polizia municipale e gli interventi per rimuovere i mezzi. La polizia municipale sta indagando sull’incidente mortale.

Foto da BlogSicilia.it