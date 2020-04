Tortorici (Me): ventilatore polmonare donato al Pte

Un ventilatore polmonare è stato donato da alcune associazioni di Tortorici, centro nebroideo del messinese, al locale PTE appartenente all’Asp Messina5. Un’idea della fondazione Crimi, associazione giovani oricensi, centro commerciale naturale oricense e la federazione carristi carnevale oricense. Il ventilatore polmonare sarà a disposizione degli operatori del punto territoriale di emergenza di Tortorici.

Il ventilatore è presso-volumetrico, adatto alla ventilazione invasiva e non invasiva per alimentare la respirazione delle persone che ne abbiano bisogno e che accusino difficoltà respiratorie.

L’augurio delle associazioni è che il dispositivo non venga utilizzato. il macchinario potrà essere utile sia in ambiente clinico che domiciliare, oltre a poter essere utilizzato per lo svezzamento del paziente, passando da una ventilazione invasiva ad una ventilazione con maschera. Il ventilatore potrà essere usato sia su pazienti adulti che sui bambini al di sotto dei 5 Kg.

“Unendo ancora una volta le forze – si legge in un comunicato delle associazioni protagoniste del gesto – abbiamo avvertito l’esigenza di dare il nostro contributo per potenziare e migliorare la dotazione strutturale sanitaria della nostra comunità, a tutela della salute di tutti noi. Un piccolo gesto di solidarietà per sostenere il nostro sistema sanitario”.

A ringraziare le associazioni per l’iniziativa anche il primo cittadino, Emanuele Galati Sardo che dice: “la società civile di Tortorici è sempre attiva e presente. Il gesto, oltre ad avere un valore simbolico, ha una importante utilità pratica, di fatto non solo Tortorici, ma il territorio dei Nebrodi, potrà usufruire di uno strumento così importante. Nell’ottica di un potenziamento del PTE di Tortorici questa donazione riveste particolare importanza anche perché il macchinario potrà essere usato anche a domicilio”.