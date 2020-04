Militello in Val di Catania (Ct): avevano la droga in auto, denunciati

Due persone sono state denunciate a Militello in Val di Catania, nel catanese, per detenzione di droga. Si tratta di due giovani di Scordia di 20 e 29 anni.

I militari dell’Arma hanno imposto l’Alt in contrada montagna ad un’auto condotta dal 29enne che dichiarava loro d’essere uscito per acquistare le sigarette mentre il più giovane di aver portato la spesa alla mamma. Ma i giovani mostravano evidente nervosismo. Per questo i carabinieri hanno deciso di approfondire la conoscenza dei due e la loro reale presenza in auto fuori a tarda serata. Nell’auto avevano una busta di cellophane contenente 60 grammi di marijuana.