Ragusa: la Polstrada dona generi alimentari alla Caritas

La sezione polizia stradale di Ragusa insieme all’unità operativa di Vittoria ha donato generi alimentari alla Caritas diocesana.

Gli alimenti sono stati consegnati oggi al responsabile della Caritas iblea e attraverso questi saranno immediatamente disponibili e distribuiti dai volontari ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, tramite i numeri dedicati.

“Abbiamo dato il nostro piccolo contributo – spiega il comandante della Sezione Polizia Stradale di Ragusa, Angelo Tancredi – in un momento estremamente difficile per tante famiglie ragusane. Gli alimenti, in questi giorni, saranno distribuiti secondo i canali istituzionali della solidarietà. La nostra iniziativa, sincera e spontanea, vuole rafforzare il concetto che l’azione delle forze dell’ordine non è solamente di repressione, ma anche e soprattutto di vicinanza, di assistenza e supporto alla popolazione nei momenti più difficili, come quello che stiamo attraversando”.