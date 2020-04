Catania: scooter rubato, un arresto e un minore denunciato

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 20enne Salvatore Romeo e denunciato un 18enne per furto aggravato e ricettazione. Intorno alle 07.00 del mattino alcuni cittadini avevano telefonato al 112 per avvertire di aver visto, in via Zia Lisa, un giovane a bordo di uno scooter intento a spingere una minimoto condotta da un altro ragazzo.

I militari inviti sul posto hanno pattugliato la zona fino a quando hanno localizzato i due in via Acquicella Porto che hanno tentato disperatamente di darsi alla fuga ma venivano bloccati anche con l’ausilio di altre pattuglie intervenute sul luogo.

Il minore, a bordo di uno scooter SYM stava spingendo con la gamba una costosa minimoto Enduro da competizione guidata da Romeo. A seguito di accertamenti, entrambi i motoveicoli erano risultati rubati, in particolare lo scooter il giorno precedente e la minimoto era stata appena rubata.