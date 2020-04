Catania: cavalli imbizzarriti scappano dalla stalla, denunciato il proprietario

Ben 11 cavalli imbizzarriti sono scappati da una stalla a Catania. Gli agenti della squadra a cavallo dell’UPGSP di Catania, intervenuti sul posto, hanno trovato i cavalli in pessime condizioni igienico-sanitarie che erano scappati dalla stalla dove erano tenuti per via della carente recinzione di confine del terreno in cui erano tenuti.

Il proprietario, D.P. è stato denunciato per maltrattamento e malgoverno di animali e dovrà pagare una multa di circa 36 mila euro.

Nello stesso pomeriggio agenti delle volanti hanno denunciato due giovani pregiudicati catanesi che stavano per bruciare i cavi di rame rubati in un’azienda vicina in un fondo agricolo di contrada Fondo Cardinale. Alla vista degli agenti V.S. e L.A. hanno cercato di scappare nascondendosi tra i cespugli, ma sono stati raggiunti poco dopo e denunciati per furto aggravato in concorso.

Nello stesso pomeriggio un altro equipaggio della polizia, in via Plebiscito, ha denunciato il pregiudicato A.F. trovato in possesso di arnesi e grimaldelli per lo scasso che si trovavano sulla sua automobile.

Nel corso della serata di ieri, infine, le volanti sono intervenute in via delle Calcare dove era stata segnalata la presenza di un individuo sospetto che si era introdotto in un’abitazione.

Le pattuglie, giunte sul posto, hanno identificato R.S., trovato in possesso di merce di dubbia provenienza: due macchine da cucire e due chitarre. Per questo è stato denunciato per ricettazione.