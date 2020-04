Tortorici (Me): fiori al cimitero da Comune, Pro Loco e Aeop

Oggi, giovedì Santo, si entra nel vivo delle celebrazioni della settimana Santa con il ricordo dell’ultima cena. Domani la Chiesa cattolica ricorda il calvario e la morte di Gesù per poi celebrarne la resurrezione la notte del Sabato Santo. Come ogni anno il pensiero di tutti va ai propri cari che non sono più fisicamente presenti e per questo non può mancare la visita al cimitero. Quest’anno, però, i cancelli purtroppo resteranno chiusi, ma i pensieri, quelli no, arriveranno ben oltre i muri del cimitero.

C’è chi, a nome di tutta la comunità, però, ha deciso di rendere omaggio ai defunti seppelliti a Tortorici, centro nebroideo del messinese, e anche il sacerdote, padre Simona Campana, ha benedetto tutti i morti qui seppelliti, sebbene fuori dal cancello del cimitero.

La Pro Loco, guidata dalla presidentessa Lidia Calà Scarcione, ha deciso di deporre delle corone di fiori ai diversi cancelli di ingresso del cimitero. Stessa iniziativa è stata presa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Emanuele Galati Sardo, in collaborazione con l’associazione di volontariato AEOP. “Un gesto simbolico – si legge sul sito del comune – in onore e ricordo di tutti i defunti”.

“In questo periodo – si legge in un comunicato della Pro Loco – alla sofferenza si aggiunge il dispiacere di non potersi recare al cimitero per deporre un fiore sulla tomba dei nostri amati defunti. Per questo abbiamo voluto omaggiare i nostri affetti con l’affissione ai cancelli principali del cimitero di due cuscini di fiori, come segno d’amore da parte di tutta la comunità, per chi adesso non c’è più. Siamo consapevoli che nessuno muore completamente, perché c’è sempre qualcosa che rimane vivo dentro ognuno di noi. Ci teniamo a ringraziare l’arco dei fiori – conclude la Pro Loco – per la pronta disponibilità e in particolare modo la signora Giovanna”.