Catania: spacciatore con la droga nel contatore, arresto

Uno spacciatore a Catania è stato arrestato perché beccato con la droga nel contatore. Le manette sono scattate ai polsi del 29enne Francesco Occhione colto in flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

I militari avevano pedinato l’uomo che, a bordo di uno scooter, effettuava le consegne di droga agli acquirenti.

Il giovane è stato seguito fino a quando, in via santa Maria della Catane, ha velocemente effettuato uno scambio con tre clienti che si sono dileguati per le vie circostanti. Nulla ha potuto invece l’arrestato che è stato immediatamente bloccato e perquisito dai militari che hanno rinvenuto nelle sue tasche la somma di 130 euro, provento dello spaccio, mentre poi, a seguito di una perquisizione effettuata al suo domicilio, hanno trovato 20 dosi di cocaina già confezionata per la vendita al minuto nascosta nel vano che ospita il contatore elettrico.

L’arrestato è stato condotto ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.