Pedara (Ct): uomo violento allontanato da casa

È stato allontanato dalla casa familiare per maltrattamenti nei confronti della moglie e del figlio 17enne. L’uomo, 46 anni, avrebbe minacciato la moglie di 33 anni con un coltello e tentato di strozzare il figlio 17enne accorso in aiuto della mamma.

Immediatamente accorsi sul luogo, i carabinieri hanno disarmato l’uomo che aveva in mano un coltello da cucina. Il figlio in realtà presentava delle escoriazioni al collo. La donna, in evidente stato di agitazione, ha dichiarato ai militari che il marito non era nuovo ad episodi violenti del genere, iniziati già nel 2017. Ogni giorno per lei e il figlio erano storie di violenza fisica e psicologica.

L’uomo è stato condotto nell’abitazione dei genitori in attesa dell’udienza di convalida del giudice per le indagini preliminari.