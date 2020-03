Catania: due pusher in manette

Due pusher sono stati arrestati oggi pomeriggio dai carabinieri del comando provinciale di Catania. Ad essere colti in flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio sono stati Giovanni Andreoli, 59 anni e Enrico Desi, 31 anni.

I militari dell’Arma, hanno notato i due in viale Nitta mentre venivano più volte avvicinati dai giovani con cui effettuavano un rapido scambio.

L’immediato intervento dei militari ha provocato la fuga degli acquirenti, ma non dei due spacciatori che, bloccati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di 24 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al minuto, 4 bustine contenenti la stessa droga per un totale di 30 grammi, nonché 106 euro ritenuti provento dello spaccio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre i due uomini sono stati condotti agli arresti domiciliari.