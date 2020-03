Catania: spacciatore gambiano arrestato

Il 37enne gambiano Seni Konjira, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato di Catania per detenzione ai fini di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso del’attività di controllo del territorio nel quartiere San Berillo vecchio ha notato due uomini intenti a dialogare tra loro quando uno di loro, all’improvviso, ha iniziato a colpire con calci e pugni l’altro uomo che cercava di difendersi. Si trattava di un extracomunitario vestito con giubbotto e jeans neri e felpa grigia.

Gli agenti, per sedare la lite, hanno azionato i dispositivi audio-visivi in dotazione, ma sono scappati entrambi. Il gambiano è stato fermato dopo un inseguimento per le stradine del rione. Una fuga che si è protratta per alcune centinaia di metri. Il malvivente ha cercato nuovamente di guadagnare la fuga colpendo e spintonando gli agenti operanti che riuscivano a contenerlo e a bloccarlo definitivamente solo grazie all’ausilio delle altre pattuglie intervenute prontamente sul luogo.

A seguito di una perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di due involucri di marijuana del peso complessivo di 33 grammi, nascosti nel giubbotto e di 110 euro in contanti, nascosti negli slip, probabile provento dell’attività illecita.

Una volta in questura, il gambiano ha continuato a mostrarsi ostile e non collaborativo e opponeva una strenua resistenza attiva, colpendo la mobilia degli uffici e sputando a terra in segno di sfida.

A suo carico diversi pregiudizi di polizia per reati specifici. L’uomo, senza fissa dimora, disoccupato, su disposizione del pm di turno è stato associato nelle camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio con rito direttissimo che avverrà in videoconferenza.