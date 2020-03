Biancavilla (Ct): tenta “spaccata” in farmacia con auto rubata, preso

Ha cercato di fare una “spaccata” in una farmacia a Biancavilla, nel catanese con una macchina rubata. I carabinieri hanno arrestato il 25enne del luogo Antonino Concetto Ballato che dovrà rispondere di furto aggravato e tentato, porto di armi od oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di chiavi alterate e resistenza a pubblico ufficiale, nonché dell’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Il giovane, dopo aver rubato una Lancia Y nel centro cittadino di Biancavilla, intorno alla mezzanotte, ha utilizzato l’auto rubata come ariete per tentare di sfondare con il metodo della spaccata la vetrata della farmacia Paladino in via Vittorio Emanuele III.

A segnalare la presenza del giovane ai carabinieri è stata una telefonata anonima. In pochi minuti i militari dell’Arma sono giunti sul luogo indicato e dopo una violenta colluttazione hanno fermato il giovane che aveva cercato rifugio a casa di un parente.

Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, nonché di due “spadini” artigianali, ricavati dalle lame seghettate appartenenti in origine a coltelli da cucina. L’arrestato è stato associato al carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.