Tortorici (Me): i bambini insieme per celebrare la primavera e la poesia

Oggi secondo il calendario è il primo giorno di primavera e anche se nel pomeriggio a Tortorici, nel messinese, una pioggerellina ha bagnato il terreno, lo stesso non è successo all’allegria e alla fantasia dei bambini dell’istituto comprensivo Nello Lombardo del centro nebroideo.

I bambini della scuola dell’infanzia e i bambini delle scuole elementari, rigorosamente lavorando da casa, hanno partecipato non solo alle lezioni di questi giorni a distanza, ma hanno realizzato un vero e proprio omaggio alla primavera con poesie e disegni inneggianti proprio alla stagione in cui la natura si risveglia, gli alberi si vestono di fiori e i prati si ammantano di verde e macchie di colore per margherite e fiori di campo.

Il 21 marzo non è solo il primo giorno di primavera, ma anche la giornata mondiale della poesia. Ed ecco che sono state create dai bambini delle poesie inviate alle maestre. Per i bambini delle elementari la maestra Maria Carmela ha deciso di prendere una strofa da ogni poesia che le era arrivata creandone due: una per la 5 A e una per la 5 B. A montare il lavoro che è fruibile da tutti sul sito ufficiale dell’istituto comprensivo Tortorici, è stato il maestro Giuseppe Fusca.