Catania: proteggevano lo spaccio con le telecamere, sposi in manette

Una coppia catanese residente nel popolar quartiere San Giorgio è stata arrestata dai carabinieri per spaccio di droga. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 1,5 kg di droga. Le manette sono scattate ai polsi di Roberto Santapaola, 40 anni e Barbara Cusmano, 36 anni.

Al termine di una breve ma proficua attività di indagine, consolidata da un servizio di osservazione, i carabinieri, scegliendo il momento opportuno utile ad eludere le telecamere attivate dalla coppia per evitare visite sgradite, hanno fatto irruzione nell’appartamento in via Delle robinie.

Qui i militari dell’Arma hanno trovato 1,5 kg di marijuana di cui una parte già in dosi, 235 euro in contanti e il sistema di video sorveglianza con monitor e 4 microtelecamere, nonché del materiale utilizzato per confezionare la sostanza stupefacente.