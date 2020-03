Palermo: Dario La Rosa presenta il suo “Cous cous blues”

Il giornalista palermitano Dario La Rosa presenta il suo primo vero lavoro editoriale: “Cous cous blues”. Il libro uscirà in tutte le librerie il 9 aprile e mostrerà una Sicilia mai vista.

Un libro scritto interamente sul cellulare e ricco di profumi, scorci e sapori che la Sicilia è in grado di donare, ma c’è anche molta ironia fra le pagine e il suo personaggio Iachino Bavetta è già pronto per farsi amare dai lettori per la sua sincerità e la voglia di creare uno spirito di “famiglia”.

Come il suo autore, anche Bavetta è un giornalista. E’ un giornalista di satira che ha appena fondato la rivista Ulapino. Tutto sembra andare bene quando una morte improvvisa colpisce il proprietario del mezzo a tre ruote avuto in prestito per lanciare la pubblicazione. Con il compare Gerlando, Iachino si trova invischiato in un intrigo da risolvere. In mezzo ci sono i profumi di Palermo, dei vicoli e del mare, uniti alle gustose ricette che ama preparare ala sua donna Carmela e ai suoi due figli.

Dalle strade di Palermo alle limpide acque di Favignana per una pasta coi ricci e un nuovo caso da risolvere il passo è breve, sino ad arrivare a un borgo di montagna in cui volano i grifoni e si produce una salsiccia al pepe rosa. Con il suo fidato bassotto Arturo, un pizzico di fortuna e tanta ironia Iachìno cerca di far luce su omicidi e stranezze di cui la Sicilia è ricca.

Dario La Rosa ci racconta la sua Sicilia ricca di profumi, misteri e tanto buon cibo. Attraverso i tre racconti, che vedono lo stesso protagonista al centro dei tre misteri, l’autore ci porta con lui alla scoperta dei vicoli di Palermo a bordo del folkloristico lapino, dei fondali del mare che circonda Favignana e la famosissima Cala rossa, dei boschi dei Nebrodi e della loro popolazione di Grifoni.

Dario La Rosa, palermitano, 40 anni, giornalista, ha pubblicato per diletto racconti e altri scritti, ma Cous cous blues è il suo primo vero lavoro editoriale. Con lo pseudonimo Pablo Dilet si occupa di comunicazione per l’ambiente e tematiche sociali con il linguaggio dell’arte contemporanea. E dopo l’uscita di Cous cous blues è già al lavoro per tornare a far rivivere con la sua penna il personaggio di Iachino Bavetta.