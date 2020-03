Tortorici (Me): l’Usd acquista un defibrillatore

L’Usd Tortorici ha acquistato un defibrillatore. Una buona notizia in un periodo non molto simpatico per tutta l’Italia. “Siamo lieti di condividere con voi la più importante vittoria che la nostra associazione ha conseguito fino ad oggi – si legge sul profilo facebook del giovane presidente Andrea Vitanza – Finalmente dopo anni di sacrifici siamo riusciti ad acquistare un defibrillatore.

Vise e considerate le norme sull’utilizzo dei defibrillatori, questo nuovo ottenimento rappresenta un grande passo in avanti per la nostra associazione e non solo”.

L’Usd, infatti, ha deciso che cederà l’importante apparecchio a tutte le associazioni locali che ne avessero bisogno durante i loro eventi nel caso in cui non fossero in concomitanza con attività della squadra. “In particolare – prosegue la nota – abbiamo deciso di concedere il defibrillatore a tutte quelle società senza scopo di lucro, la cui manifestazione viene svolta distante rispetto alla presenza dei defibrillatori sul territorio comunale, censiti sulla carta topografica del 118 e che per ovvie motivazioni non possono essere prelevati e spostati per un lungo lasso di tempo. La concessione del nostro defibrillatore avverrà totalmente in via gratuita, ma solamente seguendo determinate regole che verranno trasmesse via email ad ogni associazione presente sul territorio, con la speranza di non utilizzarlo mai”.

“Infine, chiarendo che la foto del post è stata scattata circa una settimana fa – prosegue Andrea Vitanza – vi chiedo scusa se vi ho fatto perdere tempo nella lettura del mio post”.