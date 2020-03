Messina: stavano svaligiando 2 negozi, arrestati da polizia e carabinieri

In un’operazione congiunta di polizia e carabinieri due ladri sono stati arrestati a Messina mentre stavano svaligiando alcuni negozi. Si tratta di un 43enne R.C., attualmente sottoposto ai domiciliari e ritenuto anche responsabile del reato di evasione e il venticinquenne A.A.. I due avevano tentato di derubare un panificio e un negozio di calzature del rione Giostra.

I due ladri, intorno alle 23.00, hanno tentato di forzare la saracinesca di un panificio sul viale Giostra angolo viale Regina Margherita, senza riuscire ad introdursi nell’esercizio commerciale e poco dopo, dopo aver danneggiato la porta a vetro dell’ingresso, si sono introdotti in un negozio di calzature per bambini nella vicina via Santa Maria di Gesù inferiore dove hanno rubato 60 euro in contanti e 4 paia di scarpe.

Il tentativo di furto è stato segnalato al numero di emergenza 112 e sul posto sono intervenute le pattuglie del nucleo radiomobile dei carabinieri e una pattuglia della squadra mobile di Messina che hanno bloccato e arrestato R.C. mentre il complice è riuscito a scappare.

L’esame delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona ha permesso di identificare il fuggitivo. Si tratta di A.A., poco dopo rintracciato e arrestato al suo domicilio. Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari a carico dei due arrestati hanno permesso di rinvenire gli abiti indossati dai due ladri mentre commettevano i reati. Oltre che di furto aggravato in concorso i due dovranno anche rispondere di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità per non aver ottemperato al divieto di circolazione senza comprovato motivo previsto dal decreto in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria.