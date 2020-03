Modica (Rg): due romeni in trasferta sorpresi a rubare carburante

Sono stati sorpresi a rubare carburante nei cantieri autostradali i due romeni arrestati a Modica, nel ragusano, dagli agenti della polizia di Stato.

I fatti si sono verificati nella notte tra il 4 e il 5 marzo durante un servizio di controllo del territorio dedicato alla prevenzione dei furti di carburante nei cantieri autostradali della costruenda autostrada Siracusa-Gela. I due malviventi nel cantiere di contrada Graffetta a bordo di una BMW stavano rubando il carburante.

Gli agenti vedendo l’auto con il bagagliaio aperto, intuendo che si stesse consumando qualche reato, si mettevano alla ricerca dei malfattori che venivano trovati ad armeggiare nei serbatoi dei mezzi parcheggiati.

Vistisi scoperti, favoriti dall’oscurità, due individui tentavano di dileguarsi nelle campagne limitrofe, ma venivano prontamente raggiunti e bloccati dagli agenti, dopo un breve inseguimento e con l’ausilio di una seconda volante che giungeva sul posto.

I due soggetti sono stati identificati. Si trattava di cittadini romeni domiciliari in un caseggiato rurale nelle campagne di Ispica, di cui uno era anche il proprietario dell’auto.

Gli agenti hanno riscontrato la manomissione dei tappi dei serbatoi di alcuni dei mezzi del cantiere. Sul luogo c’erano 8 taniche da 25 litri ciascuna piene di gasolio e un tubo di gomma. Il gasolio rinvenuto corrispondeva ai 200 litri.

Nel prosieguo delle indagini, sul posto era intervenuto uno dei responsabili della ditta proprietaria dei mezzi che denunciava l’ammanco di circa 200 litri di gasolio dai serbatoi.

Inoltre, la perquisizione eseguita nell’immediatezza presso l’abitazione dei due romeni, permetteva di trovare un grosso contenitore in plastica privo di copertura superiore contenente altri 200 litri di gasolio che risultavano rubati in precedenza.

I due romeni C.A.N., 29 anni, proprietario della Bmw e il cugino M.M.A., 30 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, venivano arrestati in flagranza di reato di furto aggravato in concorso e ricettazione del gasolio trovato nella loro auto.

I due arrestati venivano condotti nel loro domicilio di Ispica ai domiciliari. L’attività d polizia continuerà per accertare la responsabilità dei due arrestati e di eventuali altri complici, in ordine ad altri furti di carburante denunciati negli ultimi mesi sempre nella stessa zona.