Catania: incendio doloso ed evasione, un arresto

È ritenuto responsabile di incendio doloso ed evasione Orazio Privitera, 43 anni, arrestato dagli agenti della sezione volanti di Catania.

Intorno alle 03.00 del mattino i poliziotti son intervenuti a seguito della segnalazione di un incendio di un monolocale sito sul terrazzo di uno stabile di via Curia. Sul posto anche gli agenti dei vigili del fuoco.

Appena giunti sul luogo, i poliziotti hanno appreso che ad appiccare l’incendio era stato il fratello dell’uomo che aveva chiamato, Orazio Privitera, tossicodipendente e sottoposto agli arresti domiciliari nell’appartamento in questione.

Dopo qualche minuto trascorso ad osservare, inerte, il fratello che si adoperava per spegnere l’incendio, il piromane si è dato alla fuga. Il familiare riferiva che da qualche giorno il fratello aveva un atteggiamento particolarmente irascibile e minaccioso nei confronti dei propri familiari.

I poliziotti si sono messi alla ricerca del piromane che è stato puntualmente rintracciato poco dopo in via delle Medaglie d’Oro in evidente stato di agitazione e con in mano un accendino, accanto a dei cassonetti della spazzatura in fiamme.

Privitera, che vanta numerosi precedenti di polizia per reati di violenza contro la persona, contro la PA e contro il patrimonio è stato arrestato e collocato nel carcere di Catania piazza Lanza.