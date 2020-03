Tv martedì in onda il film sull’assessore Agnese Ciulla

Andrà in onda martedì 10 marzo su Rai 1 in prima serata il film tv ispirato all’esperienza di Agnese Ciulla, già assessore al comune di Palermo. Si intitola Tutto il giorno davanti il film di Luciano Manuzzi con Isabella Ragonese.

È una giornata come le altre nella vita di Adele Cucci, ma è eccezionale per il solo risultato di arrivare alla sera. È la giornata di una mamma che deve accompagnare a scuola, ascoltare, capire, sgridare e consolare i suoi due figli per poi scappare al lavoro dove l’aspettano altri quattrocento ragazzi e bambini a cui badare. Le giornate di Adele sono così da quando, dopo la nomina ad assessore alle politiche sociali di Palermo, le sono stati affidati centinaia di minori stranieri non accompagnati sbarcati in città.

Agnese è diventata il loro tutore legale, la loro responsabile, la loro referente. Insomma è diventata la loro mamma. Il tempo sembra non essere mai abbastanza: decisioni, ostacoli, problemi, corse, sbagli, fallimenti e soddisfazioni riempiono ogni minuto della sua vita indissolubilmente intrecciata alle vicende personali delle centinaia di minori a lei affidati. I suoi quattrocento figli. Più due! Quando arriva la sera, Adele può finalmente spegnere la luce e addormentarsi con la consapevolezza di aver fatto tutto quello che poteva fare, per oggi. E domani… sarà una giornata come le altre.

Tutto il giorno davanti è un tv movie liberamente ispirato all’esperienza di Agnese Ciulla, già assessore alle Attività Sociali di Palermo.