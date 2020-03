Messina: cena a 8 mani con chef stellati

Un menu di mare pensato dalla stella Michelin Pietro D’Agostino, Paolo Romeo, Romina Cortese e Giuseppe Geraci al Kajiki Grecale di Messina. Sarà un percorso gourmet dedicato ai sapori autentici e genuini dell’Italia.

Si tratta del primo evento gastronomico del 2020 organizzato da Charming Italian chef, l’associazione che dal 2009 riunisce un centinaio di grandi professionisti di cui oltre 50 stelle Michelin che propongono una cucina creativa, nel rispetto delle materia prime di cui è ricco il nostro Paese e favorisce lo scambio di idee ed esperienze e l’interazione tra i soci.

Peppe Geraci Romina Cortese Pietro D'Agostino Paolo Romeo Precedente 1 di 4 Successivo

Così, ogni occasione di incontro tra grandi professionisti che mettono in campo energia ed esperienza per valorizzare prodotti unici e far incontrare territori, è vista come un momento di crescita culturale di tutto il movimento.

L’appuntamento con la cena CHIC a 8 mani è per mercoledì 4 marzo al Ristorante Kajiki Grecale, in via XXVII luglio 112 a Messina. Costo della cena 70 € (vini inclusi).

MENU

Cevice di pesce spada con mandarino, finocchietto è pomodorino

Chef Romina Cortese

Rosso corallo

Chef Pietro D’Agostino

Risotto con crema di broccolo dolce, sgombro, caprino, limone, olio all’origano

Chef Romina Cortese

Il riccio

Chef Paolo Romeo

Una ricciola a ghiotta

Chef Paolo Romeo

Bavarese alla nocciola ,cremoso al cioccolato, marshmallow al caffè, caramello salato

Chef Giuseppe Geraci

CHI SONO GLI CHEF

Paolo Romeo, messinese classe 1978, dopo esperienze e collaborazioni in diversi ristoranti, è rientrato nella sua città e da maggio 2018 è l’executive chef del Kajiki Grecale. Vanta importanti riconoscimenti tra cui la vittoria al Campionato Italiano del Cous Cous Fest. Appassionato gourmet, predilige una cucina di mare contemporanea che realizza con perizia, estro, tecnica e una buona dose di “sicilianità”. In ogni piatto ricerca gusto, colore ed equilibrio.

Pietro D’Agostino è chef patron del ristorante “La Capinera” di Taormina, 1 stella Michelin, dove esprime tutte le ricchezze della cucina siciliana con una creatività intelligente e innovativa. E’ membro della associazione JRE, giovani cuochi europei, e componente nazionale dell’associazione CHARMING ITALIAN CHEF. A marzo 2017, Pietro D’agostino ha inaugurato nel cuore di Taormina, Kistè, una formula easy gourmet con una cucina essenziale che mette in evidenza la straordinaria bontà di ingredienti esclusivamente prodotti in Sicilia.

Romina Cortese, chiamata Momi, è originaria di Marostica, la città delle ciliegie. Ha iniziato sin da giovanissima a inseguire la sua passione per la cucina e ha guidato con successo alcuni ristoranti. Nei piatti ama mettere la sua personalità e utilizza solo materie prime di ottima qualità con un tocco di creatività. Tra i suoi ingredienti preferiti c’è il pomodoro, per questo si sente un po’ meridionale.

Giuseppe Geraci, classe 1989, nel 2011 insieme alla compagna Alessandra dà vita al Ristorante Modì, chiamato così per la sua passione per Modigliani. La sua cucina, prevalentemente di pesce, nasce dalla passione, dalla determinazione e dalla curiosità per la materia prima, che ama scoprire, studiare e con cui ama divertirsi a sperimentare, realizzando piatti della tradizione in maniera innovativa.