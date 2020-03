Catania: picchiava madre per ottenere i soldi della droga, arrestato minorenne

Un catanese di 16 anni è stato arrestato a Catania dai carabinieri del nucleo radiomobile per tentata estorsione aggravata e maltrattamenti ai danni della madre di 39 anni.

È stata proprio la donna a denunciare il figlio, esasperata dai suoi comportamenti aggressivi. Per ottenere il denaro dalla madre per acquistare la droga, minacciava la madre anche ogni giorni dicendole “se non mi dai i soldi ti ammazzo”, arrivando a colpirla con calci e pugni e perfino tirarla per i capelli e trascinarla in terra in pieno stile uomini delle caverne.

La poveretta da tempo subiva aggressioni fisiche che più volte l’avevano costretta a ricorrere alle cure mediche. Al rifiuto della donna il minorenne danneggiava gli arredi di casa o le impediva di accedervi.

Il quadro probatorio raffigurato a carico dell’indagato è stato recepito in toto dal giudice che ha ordinato l’arresto del minorenne e la sua reclusione nel carcere minorile di Catania Bicocca.