Sant’Agata di Militello (Me): un Pirandello inedito al cine teatro Aurora

Andrà in scena al cine teatro Aurora di Sant’Agata di Militello, nel messinese, un Pirandello inedito a cura di Melina Bevacqua con la regia di Angelo Napoli. Un testo unico che ingloba alcune delle opere teatrali del drammaturgo siciliano: La patente, L’amica delle moglie, Come tu mi vuoi, Uno nessuno e centomila, Il berretto a sonagli. Appuntamento il 4 marzo.

“Siamo tutti personaggi in scena nel teatro della vita. Indossiamo tutti delle maschere per recitare una parte, assumendo diverse identità, mostrando quella più conveniente a secondo delle circostanze, dei luoghi, delle persone che incontriamo. Possiamo rivelare La seria, la civile, la pazza. A volte veniamo sopraffatti dalla gelosia, dalla perversione, vivendo esistenze vuote e irrealizzate. Tacendo questa sofferenza nel segreto del cuore, e in questo segreto del cuore non c’è più bisogno di nulla che stia fuori, allora… né legge, né giudizio degli altri. E quando il dramma che dobbiamo nascondere è così pesante, indossiamo la maschera perché costretti dalla società, e allora pretendiamo che ci rilascino un riconoscimento ufficiale!

La maschera che indossiamo però è un inganno e la realtà che io ho per voi è nella forma che voi mi date. In certi momenti fingere è necessario per ricrearsi una vita, per poter continuare a vivere, ed allora assumiamo consapevolmente le sembianze di qualcun’altra. Il sipario si apre … ed è proprio questa la commedia che reciterò, su come mi vedete voi…! ””

In scena: Gabriele Amata, Pina Carianni, Delfio Cassarà, Donatella Castrovinci, Salvatore Mancuso, Angelo Napoli. Maschere, Rosalinda Fiocco; audio e luci, Arka Service; grafica, Fabiola Rescifina; adattamento testi, Melina Bevacqua; regia, Angelo Napoli.