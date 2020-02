San Piero Patti (Me): gran finale di Carnevale domani pomeriggio

Si chiuderà domani, sabato 29 febbraio, il carnevale 2020 a San Piero Patti, nel messinese, con la sfilata del Carnevalone, edizione social e green, giunta alla trentacinquesima edizione.

Una manifestazione organizzata dal comune in collaborazione con l’ASD Petra. Ai carri e gruppi in concorso (Antico Egitto, olimpiadi Tokyo 2020, torna a casa Harry, un mare di…plastica, master chef, circo loco, ‘ttacchiti o cactus, Made in Sicily, le ragazze di Mario e Luigi, si aggiungeranno gruppi e carri anche fuori concorso provenienti dai comuni di Patti, Sinagra, Oliveri e Montalbano Elicona.

Una grande festa finale che chiuderà il carnevale, contraddistinta dalla voglia di divertirsi tutti insieme. Il paese per l’occasione è stato allestito a festa e per la prima volta sono state installate delle luminarie artistiche a tema carnascialesco lungo il percorso della sfilata.

Il carnevalone è un’antica tradizione per i sampietrini che salutano così le danze e la ricorrenza che, da sempre, viene vissuta in paese con forte spirito di partecipazione e di rievocazione delle antiche e caratteriste usanze che contraddistinguono l’intera settimana del carnevale.

Dopo il successo della scorsa edizione viene confermato il premio “social”, un premio che coinvolgerà direttamente il pubblico che sta già votando sui principali social network.

La 35^ Edizione verrà ricordata come un edizione particolarmente attenta al rispetto ambientale. Grazie alla collaborazione con SER, l’amministrazione comunale e l’ASD Petra hanno sottoscritto un patto per l’ambiente. La manifestazione oltre ad essere plastic free, ha visto la sensibilizzazione delle scuole alle politiche ambientali del risparmio energetico ed al riciclo e riuso dei materiali.

Durante la manifestazione del Giovedì Grasso i bambini delle scuole hanno sfilato con costumi realizzati da loro con materiale riciclato e hanno portato sul palco slogan e messaggi per il rispetto dell’ambiente. Durante la premiazione verrà consegnato inoltre il “Premio Green” quale migliore rappresentazione, anche attraverso iniziative dirette, del tema della salvaguardia dell’ambiente.

Ultima grande novità è rappresentata dai trofei che quest’anno sono delle vere e proprie opere d’Arte, con tanto di certificazione, realizzate dai maestri Milo Floramo e Selene Soto.

“Un ringraziamento sentito e doveroso giunge da parte dell’amministrazione comunale all’A.S.D. Petra – si legge nel comunicato stampa – per il grande lavoro organizzativo e per la collaborazione fruttuosa che ha permesso di rivoluzionare e rilanciare il carnevale sampietrino e nei confronti dei carristi, gruppi mascherati e tutti coloro che con grande passione e spirito di sacrificio si sono dedicati alla realizzazione dei carri e dei vestiti in maschera. Senza il loro impegno non sarebbe stato possibile realizzare una manifestazione di un cosi alto livello”.