Milazzo (Me): ancora colloqui per assumere gli studenti del Majorana

Ulteriore opportunità per i giovani del territorio quella offerta dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo che, ad appena qualche settimana dall’ultimo recruiting con la “Sterling Chemical di Malta” per l’assunzione di periti chimici, in collaborazione con la “Fondazione ITS Efficienza Energetica” organizza per mercoledì 26 febbraio un evento dedicato, stavolta, agli studenti già diplomati nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Telecomunicazioni che, su segnalazione dell’Istituto, potranno effettuare dei colloqui finalizzati all’assunzione.

Trenta le figure professionali che la Fondazione ITS “Efficienza Energetica”, nella qualità di Agenzia per il Lavoro accreditata, selezionerà per il successivo inserimento lavorativo presso aziende leader operanti nel campo dell’energia, dell’ICT e delle Telecomunicazioni.

Le posizioni da ricoprire sono relative alle attività di Operatore Help-Desk Tecnico e Operatore Specialista di Reti, che rientrano a pieno titolo nelle specializzazioni conseguite dagli studenti diplomatisi presso l’istituto mamertino, sempre più al passo coi tempi relativamente alle politiche attive del lavoro.

Il Majorana, infatti, grazie ad un processo digitale e innovativo che coniuga “il sapere e il saper fare” per una didattica dal notevole impatto formativo, si è posto all’attenzione del territorio, anche nazionale, per la validità della sua “mission”: aprire le porte delle aziende, a sistemi territoriali vicini e lontani e costruire professionalità già pronte all’immediato inserimento lavorativo, come peraltro testimoniato già dai numerosi giovani ex alunni diplomati dell’istituto e già assunti presso aziende prestigiose del territorio provinciale, regionale e nazionali.