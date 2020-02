Messina: al teatro dei 3 mestieri il metodo di Lupo, “l’attore Re-Attivo”

Appuntamento al teatro dei tre mestieri a Messina sabato 29 febbraio dalle 15.00 alle 19.00 con un’interessante attività formativa dell’attore, regista e autore, Andrea Lupo.

Il workshop “l’attore Re-Attivo” si rivolge ad attori professionisti e attori allievi di tutte le età. L’obiettivo è far conoscere e sviluppare le proprie abilità e capacità fisiche, psicologiche ed emotive.

“Noi attori siamo come atleti – dichiara Andrea Lupo – Proprio per questo bisogna avere perfetta coscienza di come funziona l’essere umano e deve, pur vivendo ed agendo in un contesto completamente finto, artificiale, illusorio, rispondere e reagire nella maniera più sincera possibile. Dire la verità in un contesto di menzogna. Essere sinceri per finta. Reagire sinceramente a stimoli immaginari o pretestuosi. Queste sono le grandi sfide che ogni attore deve saper affrontare. Il metodo che ho sviluppato in questi miei primi 25 anni di ricerca e pratica teatrale a questo tendono a sviluppare la capacità di produrre in sé enormi reazioni sincere pur partendo da minimi stimoli artefatti”.

Attore, regista e autore, Andrea Lupo si diploma al corso europeo superiore di prosa nel 1995 presso la scuola di teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone”. Riceve diversi riconoscimenti e premi fra i quali la segnalazione come “miglior attore emergente” al premio Ubu 2000 per lo spettacolo Kvetch.

Nel corso degli oltre vent’anni di carriera lavora sia nel cinema, che nella televisione e per la pubblicità. In teatro, come attore, con i principali registi italiani, tra i quali Lorenzo Salveti, Walter Pagliaro, Vittorio Franceschi, Sergio Maifredi, Tonino Conte, Nanni Garella, Luigi Gozzi, Alessandro D’Alatri. È autore, regista e drammaturgo di produzioni teatrali, cortometraggi e libri.

Dal 2006, con altri giovani artisti, dà vita alla compagnia Teatro delle Temperie di cui è direttore artistico e per la quale cura i progetti culturali, organizza e conduce corsi e laboratori di teatro, è regista, attore e autore.

Dal 2013 si avventura nella scrittura di libri illustrati per l’infanzia pubblicando una collana di quattro testi ai quali sono ispirati altrettanti spettacoli di teatro ragazzi.