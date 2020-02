Palermo: le ville cinquecentesche al corso di storia dell’arte di BCsicilia

Giovedì prossimo 20 febbraio, appuntamento con una nuova lezione del corso di storia dell’arte promosso da BCsicilia sulle ville cinquecentesche dell’agro palermitano tra tardogotico e rinascimento.

Nel Cinquecento il ritorno all’antichità, attraverso le rovine e le fonti letterarie, soprattutto il trattato di Vitruvio, si traduce in architettura nel recupero della classicità e nella sperimentazione di tipologie specialistiche come quella della villa, ossia la “casa di campagna”, talvolta centro di un podere coltivato. I modello portati avanti a cavallo tra Trecento e Quattrocento in Toscana, soprattutto grazie alla committenza dei Medici, troveranno concretezza in una serie di cantieri in cui la figura dell’architetto assume un ruolo fondamentale nell’adattamento del concetto di “villa all’antica”.

Sulla stessa scia, il Cinquecento sarà il secolo dominato dalla figura di Andrea Palladio che in Veneto elaborò una tipologia di villa ,la cui fortuna attraversò i secoli successivi, giungendo anche oltreoceano.

La Sicilia e soprattutto Palermo, ancorata nel corso del XVI secolo a reminiscenze tardo gotiche unite a suggestioni del mitico medioevo normanno dei solatia, percepì i modelli peninsulari, tradottisi in alcuni interessanti cantieri, emergenti nel più ampio panorama dell’architettura rurale cinquecentesca della campagna palermitana. La distrutta villa delle Quattro Camere tra la Zisa ed i Cappuccini, conosciuta perlopiù grazie alle fonti letterarie, la villa Cifuentes alle Croci, la villa Castrone a Pagliarelli e la villa Pollastra ad Altarello, costituiscono degli episodi salienti di questa stagione, ancora non del tutto indagata.

Relatore: Fabrizio Giuffrè, autore di diverse pubblicazioni sul territorio di Palermo è Presidente della Sezione di Palermo di BCsicilia. Collabora con diverse associazioni culturali, in particolare con la fondazione “Salvare Palermo” nella redazione della rivista “Per”, ed è divulgatore della conoscenza del patrimonio storico ed artistico della città. E’ componente del Comitato educativo per la promozione del territorio della VI circoscrizione.

Le successioni lezioni del Corso riguarderanno: Le arti decorative in Sicilia nel Cinquecento: argenti, ori e coralli; L'Architettura nella Sicilia occidentale e orientale; Tessuti e ricami; La scultura nella Sicilia occidentale e centrale; La scultura nella Sicilia orientale. Previste visite guidate a Palazzo Abatellis a Palermo, inoltre a Mirto, Frazzanò, Nicosia e Calascibetta. Infine visita guidata della durata di tre giorni a Napoli. Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il programma

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO 2020 – ORE 16,30

Presentazione:

Teresa Pugliatti, Ordinario di Storia dell’Arte moderna, già Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Palermo

Salvatore Di Carlo, Direttore Sede Pegaso di Palermo

Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia

La pittura nella Sicilia occidentale

Gaetano Bongiovanni, Storico dell’Arte – Parco Archeologico di Catania

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 – ORE 9,30

Palermo

Visita guidata a Palazzo Abatellis

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2020 – ORE 16,30

Le arti decorative in Sicilia nel Cinquecento: argenti, ori e corall

Salvatore Anselmo, Storico dell’Arte

GIOVEDI’ 5 MARZO 2020 – ORE 16,30

L’Architettura nella Sicilia occidentale

Armando Antista, Dottore di Ricerca in Storia dell’Architettura

GIOVEDI’ 12 MARZO 2020 – ORE 16,30

L’architettura nella Sicilia orientale

Armando Antista, Dottore di Ricerca in Storia dell’Architettura

DOMENICA 15 MARZO 2020 – ORE 9,30

Mirto – Frazzanò

Visita guidata

GIOVEDI’ 19 MARZO 2020 – ORE 16,30

Tessuti e ricami

Roberta Civiletto, Restauratrice – Soprintendenza per i Beni Culturali di Palermo

GIOVEDI’ 26 MARZO 2020 – ORE 16,30

La pittura nella Sicilia orientale

Stefania Lanuzza, Storico dell’Arte – Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania

GIOVEDI’ 2 APRILE 2020 – ORE 16,30

La scultura nella Sicilia occidentale e centrale

Paolo Russo, Storico dell’Arte – Soprintendenza per i Beni Culturali di Enna

DOMENICA 5 APRILE 2020 – ORE 9,30

Nicosia e Calascibetta

Visita guidata

GIOVEDI’ 9 APRILE 2020 – ORE 16,30

La scultura nella Sicilia orientale

Giampaolo Chillè, Università di Messina

VENERDÌ 17 – DOMENICA 18 APRILE 2020

Napoli

Visita guidata alla città

Coordinatrice del Corso: Teresa Pugliatti

