Ragusa: si presenta i libro sulla “Stidda” di Giuseppe Bascietto

Sarà presentato venerdì 21 febbraio alle 18.00 al centro studi Feliciano Rossitto di Ragusa il libro di Giuseppe Bascietto dal titolo “Stidda. L’altra mafia raccontata dal capoclan Claudio Carbonaro”.

È la storia vera di alcuni minorenni che, all’età in cui si è ancora bambini, vengono addestrati per uccidere senza pietà vecchi capimafia di Cosa nostra. Una storia vera di riti, giuramenti, santini bruciati tra le mani e vite di adolescenti spezzate. La nuova mafia, la Stidda, la stella che sfida Cosa Nostra e riesce, per molti anni, a metterla in crisi e a fare quello che lo Stato non riesce a fare: sconfiggerla.

Una vera mattanza che insanguinò per molti anni le strade della Sicilia. Adesso sono diventati adulti e dominano molti settori del commercio, anche al nord. La Stidda, l’altra mafia che pochi conoscono”.

Alla presenza del volume parteciperanno: Giuseppe Bascietto, giornalista e autore del libro; Michele Duchi, ex magistrato; Salvatore Vella, procuratore aggiunto alla procura della repubblica di Agrigento; Santo Fornasier, sostituto procuratore della repubblica di Ragusa; Corrado Empoli, dirigente del commissariato di polizia di Modica; simone Lo Presti, referente del presidio Libera contro le mafie a Ragusa.

L’evento culturale è reso possibile grazie alla sinergica collaborazione con il centro studi Feliciano Rossitto, con la libreria Flaccavento, Libera associazioni, nomi e numeri contro le mafie di Ragusa.