Gravina (Ct): arriva il “carnevale loco”

Carnevale, il periodo più dissacrante e divertente dell’anno, sta per arrivare. E a Gravina di Catania è in programma una quattro giorni di sfilate carnascialesche, spettacoli di danza e cabaret con spazio anche per le esposizioni estemporanee di artigianato. Appuntamento a Gravina dal 22 al 25 febbraio prossimi.

L’iniziativa è patrocinata dal comune guidato dal sindaco Massimiliano Giammusso, con il coordinamento dell’assessore al turismo e allo spettacolo, Patrizia Costa in collaborazione con l’associazione volontari Gravina in Loco. “Anche in questa occasione la nostra amministrazione è stata lieta di consentire ad una realtà associativa del territorio di organizzare un’iniziativa dedicata ai bambini e alle famiglie per il carnevale – commenta il primo cittadino – così come continueremo ad incentivare tutte le realtà che si danno da fare per rivitalizzare il nostro centro urbano e tutti i quartieri di Gravina”.

Gli ha fatto eco l’assessore Patrizia Costa: “Ancora una volta la sinergia tra amministrazione, associazioni e commercianti ha dato i suo frutti. Festeggiare il carnevale a Gravina in questa modalità è sicuramente una novità – ha commentato – l’obiettivo è anche quello di attrarre visitatori dai comuni vicini. Per quattro giorni l’atmosfera carnascialesca invaderà il nostro centro con musica e spettacoli e naturalmente sfilate in maschera”.

Per raggiungere comodamente i luoghi dell’evento, sarà attivo un servizio navetta, da e per il centro, che partirà dal parcheggio pubblico dell’area antistante il centro centro commerciale Katané. Ma la vera novità delle iniziative di “Carnevale Loco” è il connubio tra divertimento e sensibilizzazione su tematiche quali il disagio sociale, il bullismo, la violenza sulle donne e il rispetto dell’ambiente con la gestione virtuosa del ciclo di rifiuti.

“Sono questioni importanti che troveranno voce attraverso le sfilate di costumi a tema – ha commentato la presidente dell’Associazione Gravina in Loco Barbara Pennisi – ogni tema sarà rappresentato da un gruppo in maschera che esprimerà il chiaro messaggio della necessità di una società migliore. Sarà anche un evento ricco di spettacoli e divertimenti dedicati ai grandi e ai piccoli, avremo con noi Mirko Casella e Chiara Anicito, ovvero “Cammela del gruppo delle mamme”. Voglio ringraziare prima di tutto l’amministrazione comunale che ha da subito mostrato attenzione per l’idea, e naturalmente ringrazio tutti quelli che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, in particolare Santina Roggio, Mario Stagno, Sonia Di Stefano e Alessandro Bifera che ha curato gli aspetti legati alla comunicazione dell’iniziativa”.