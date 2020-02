Catania: controlli della polizia a Librino

Controlli straordinari nel quartiere Librino a Catania da parte degli agenti della questura per contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere.

Particolare rilievo assume il controllo effettuato in viale Moncada. Qui gli agenti hanno notato una porzione della via occupata e recintata con una ringhiera in ferro per costituire una terrazza di pertinenza dell’adiacente abitazione creando problemi ai residenti e alla circolazione stradale regolare. Inoltre, è stato notato un manufatto in cemento realizzato allo scopo di consentire un doppio accesso all’immobile in argomento.

L’immediata attività di indagine ha permesso di accertare che l’abitazione è di proprietà del comune ed è stata assegnata al nucleo familiare di un pluripregiudicato che si trova attualmente in carcere dopo un periodo di latitanza.

Sentita la moglie, è emerso che già da tempo non viene corrisposto al comune alcun canone di locazione e che la costruzione edile era del tutto illegale. È stato anche acclarato dagli agenti che due figli minori, di 12 e 13 anni, hanno smesso di andare a scuola disattendendo dunque all’obbligatorietà della stessa.

La donna è stata indagata in stato di libertà per invasione di terreni pubblici, abuso edilizio e inottemperanza volontaria della scuola dell’obbligo e di questo sono stati informati gli enti della polizia locale e i servizi sociali.