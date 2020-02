Comiso (Rg): piazza intitolata a Norma Cossetto

Giovedì prossimo 13 febbraio alle 10.30 nella piazzetta di via Bufalino, angolo via Di Giacomo, sarà intitolata la piazza a Norma Cossetto a Comiso, nel ragusano. Una manifestazione che rientra nella seconda edizione di #NudaVeritas!

L’edizione sarà caratterizzata dal suo evento cruciale e fondamentale per il progetto: l’inaugurazione della piazzetta Norma Cossetto. “E’ un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio per il nostro lavoro svolto e futuro – si legge in un comunicato – un ringraziamento speciale all’amministrazione Schembari e al sindaco che ci hanno permesso, in tempi celerissimi e con entusiasmo, di realizzare l’opera”.