Tremestieri Etneo (Ct): notte di terrore per madre e figlia, picchiate dal figlio-fratello

A Tremestieri Etneo, nel catanese, vera notte di terrore per la madre e una figlia, picchiate dal figlio-fratello. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e tentata estorsione, reati commessi nei confronti della madre di 66 anni e della sorella di 31 anni.

L’uomo, 44 anni, ieri ha commesso l’ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche avvenuto la scorsa notte in un appartamento di via Mascalucia a Tremestieri Etneo nel catanese.

L’uomo, disoccupato e dedito all’abuso di sostanze alcoliche, per l’ennesima volta ha preso di mira la madre e la sorella, recandosi nella loro abitazione e “pretendendo” che le poverette gli elargissero del denaro. Al rifiuti da parte di madre e sorella per via della loro precaria situazione economica, l’arrestato ha iniziato prima a minacciarle e poi a picchiarle. Prima ha preso di mira la madre colpendola con calci e pugni, per poi spostare le proprie attenzioni sulla sorella accorsa in aiuto della madre, costretta a fuggire in strada.

L’anziana ha potuto così chiedere aiuto al 112. Nel giro di qualche minuto l’equipaggio di una gazzella del radiomobile ha raggiunto il luogo dell’aggressione, trovando in strana l’energumeno che ancora inveiva contro la sorella in lacrime. Bloccato e posto in sicurezza l’aggressore, i carabinieri sono saliti nell’abitazione dove hanno trovato l’anziana seduta in cucina con il volto bagnato dalle lacrime e i segni dell’aggressione appena patita.

Le vittime, trasportate con l’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro hanno riportato diversi traumi alla testa e ad altre parti del corpo giudicate guaribili in una decina di giorni. Per l’arrestato si sono aperti i cancelli del carcere di Catania piazza Lanza.