Caltanissetta: Aiello chiede rispetto per la chiesa della Provvidenza

Il consigliere della Lega di Caltanissetta, Oscar Aiello, interroga l’amministrazione comunale sulla presenza di rifiuti e pericoli alle spalle della chiesa Santa Maria della Provvidenza.

“A seguito di un sopralluogo effettuato alle spalle della chiesa – dichiara Aiello – è emerso che l’area versa in uno stato di totale incuria e degrado; sotto le finestre della stanza da letto del parroco insiste una discarica abusiva a cielo aperto con la presenza di rifiuti maleodoranti di ogni genere e conseguenti condizioni igienico-sanitarie precarie.

Da un immobile abbandonato alle spalle della chiesa stanno per cadere una grondaia, degli intonaci e parti strutturali che potrebbero recare danno fisico ai passanti.

La discarica – prosegue Aiello – è stata più volta segnalata al comune, ma nulla è stato atto per risolvere definitivamente il problema che tra l’altro riguarda l’intero quartiere Provvidenza, anzi! L’incuria dell’amministrazione comunale sta causando la proliferazione di insetti e roditori a danno delle più basilari condizioni igienico-sanitarie per i residenti”.

Con l’interrogazione consiliare il capogruppo della Lega ha chiesto al sindaco “se e in che tempi ha intenzione di far ripulire l’area e far rimuovere i summenzionati pericoli; cosa ha intenzione di fare per prevenire ed evitare definitivamente il continuo abbandono di rifiuti alle spalle della chiesa Santa Maria della Provvidenza.