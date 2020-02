Scicli (Rg): instagram & business, un corso di Gaetano Torrisi

“Instagram per il tuo business-crea la tua strategia”. È questo il tema di un corso di Gaetano Torrisi, consulente aziendale e docente di marketing e comunicazione all’università di Siena che si terrà a Scicli, nel ragusano, nel corso gli appuntamenti a Imbastita business campus.

Appuntamento lunedì 17 febbraio alle 09.00 nella struttura di constrada Imbastita a Scicli per il corso che durerà 7 ore. Instagram è il social che ha rivoluzionato il modo di fare comunicazione. Con un miliardo di profili attivi e 200 milioni di utenti che visitano almeno un profilo aziendale al giorno, è il social network più utilizzato al mondo dopo Facebook e Youtube.

Ciò significa che, per chi fa business, un’opportunità da non perdere. Tra l’altro, il diffondersi dei mini influencer e le nuove funzioni attivate sulla piattaforma, hanno aumentato le opportunità di promozione a basso costo anche per professionisti e piccole aziende a carattere locale. Nonostante l’apparente spontaneità del social che permette di scattare foto, applicarvi filtri e condividerle in rete, Instagram è un potente strumento di comunicazione per le aziende e va maneggiato con consapevolezza. Inoltre, è in continua evoluzione e presenta sempre nuove funzionalità.

Torrisi, già ospite di IBC lo scorso novembre con un corso su “LinkedIn for Business”, spiegherà come sfruttare le possibilità offerte dal social network fotografico e costruire un profilo aziendale che sappia raccogliere un pubblico appassionato alla storia e ai valori del proprio marchio. In particolare, il docente mostrerà, attraverso un’ampia casistica di successi ma anche di epic fail, come pianificare al meglio le attività di branding, creare contenuti adatti per le stories, selezionare i giusti hashtag, analizzare le prestazioni di ogni post e delle pagine concorrenti utilizzando strumenti gratuiti a disposizione dell’operatore esperto.

Il corso, grazie al suo taglio pratico, è pensato non solo per chi si avvicina solo ora al social fotografico ma anche per chi è già presente, direttamente o tramite agenzie, poiché permette di capire se l’impostazione delle strategie è individuata correttamente dal social media manager e se gli strumenti a disposizione sono effettivamente sfruttati al meglio.

i partecipanti sarà fornito il materiale didattico. Il corso può essere prenotato da questo link. Per maggiori informazioni, telefonare al 349 6150374.