Messina: rapina del 4 febbraio, convalidato l’arresto

È stato convalidato oggi l’arresto di Antonino Roberto, 34 anni, messinese. L’uomo si era reso autore di una rapina perpetrata lo scorso 4 febbraio. Dopo aver rubato della merce in un negozio di via I settembre, è scappato a tutta velocità a bordo di uno scooter incurante del fatto che uno dei dipendenti, nel tentativo di bloccarlo, veniva trascinato per diversi metri e cadeva sull’asfalto sbattendo il capo contro il cordolo della linea tranviaria.

Le indagini hanno dato un’identità al rapinatore e stabilito che la dinamica dei fatti si era svolta in due tempi. L’uomo era entrato in un negozio prima intorno alle 11.00 rubando delle batterie per un valore di 16 euro. Poi era fuggito a bordo di uno scooter quando i sensori anti taccheggio avevano emesso il segnale di allarme.

Poco dopo, però, i sensori anti taccheggio avevano emesso il segnale di allarme. Poco dopo aveva fatto ritorno nell’esercizio commerciale preso di mira, minacciando e urlando contro il proprietario e i dipendenti responsabili di averlo accusato di furto e tentato di evitarne la fuga.

In quel momento, una pattuglia della polizia municipale, notando l’accesa discussione, è intervenuta innescando la seconda fuga del malvivente. L’analisi delle immagini del servizio di video sorveglianza ha confermato l’intera dinamica degli episodi e permesso di risalire al malvivente, peraltro gravato da precedenti di polizia a suo carico e pertanto già noto alle forze dell’ordine.

Allo stesso è stato contestato anche il reato di omissione di soccorso, nonché guida senza patente perché revocata. Lo scooter, sottoposto a fermo amministrativo, era privo di revisione.