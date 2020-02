Vizzini (Ct): coppia di fidanzati spacciava droga, arrestata

Una coppia di fidanzati è stata arrestata per spaccio di droga dai carabinieri della stazione catanese di Vizzini. I giovani, incensurati, lui 23 anni e lei 21 anni, arrotondavano spacciando la droga.

Nel corso di predisposti servizi per la prevenzione del verificarsi di incidenti stradali, determinati dall’abuso di alcool o droga alla guida, i militari nel pomeriggio di ieri stavano effettuando un posto di controllo lungo la statale 194 in località Fiumegrande.

A bordo della Opel Astra guidata da un 26enne viaggiavano anche i due insospettabili. Al controllo i due hanno fatto trasparire un leggero nervosismo e si giustificavano lamentando un ritardo ad un importante appuntamento.

Prima di lasciarli andare, i militari hanno voluto accertarsi che tutto fosse a posto effettuando una perquisizione, a seguito della quale è apparsa loro chiara la ragione del nervosismo.

Il guidatore è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, ragion per cui è stato segnalato alla prefettura di Catania quale assuntore di droga. all’interno della borsa della donna hanno trovato un involucro di carta stagnola contenente 50 grammi di marijuana e due dosi della stessa droga già confezionate per la vendita al minuto, per il cui possesso anche il suo convivente ha ammesso le proprie responsabilità.