Palermo: il vero mondo del corpo umano

Domani all’albergo delle povere di Palermo, a partire dalle 18.00 “Artist’s night” per “Body worlds, la mostra dei record”. Sarà una serata all’insegna della seduttività, della plasticità e della vitalità del corpo che danza con i tangueri Dulce Cappiello (Argentina) e Salvo Leone (Italia), le danzatrici del ventre di Sabah Benziadi, la Roda acrobatica della Capoeira del gruppo Zumbì, la scuola di fumetto Grafimated e il cortocircuito affascinante con i corpi in mostra nelle sale che ospitano Body Worlds Vital, la mostra di anatomia che espone più di 150 plastinazioni e corpi donati alla scienza, ideata dal medico e scienziato tedesco Gunther von Hagens e curata in Italia da Fabio Di Gioia, che fino alla fine di marzo è esposta al reale albergo delle povere.

Dopo le conferenze di carattere scientifico organizzate in partnership con il dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata dell’università di Palermo, Body Worlds offre una occasione di intrattenimento per visitare la mostra che, fino al 21febbraio, “mese della salute”, offre 10.000 biglietti a tariffa speciale (10 euro, sabato e domenica compresi) acquistabili on line o direttamente al botteghino.

Il programma

18:30 Scuola del Fumetto Grafimated Cartoon, fumettisti all’opera nelle sale espositive;

18:45 Danza del ventre, Accademia Internazionale Danza Orientale Sabah Benziadi;

19:00 Tango: Maestri Salvo Leone e Dulce Cappello, Bohemio Tango Palermo;

19:15 Scuola del Fumetto Grafimated Cartoon: presentazione di Fabio Di Gioia ;

19:40 Roda Acrobatica Capoeira Gruppo Zumbí di Mestre Zoi;

20:00 Diventa un cartoon: i fumettisti di Grafimated coinvolgono il pubblico nelle loro creazioni;

20:15 Tango: Improvvisazioni nelle sale della mostra;

20:30 Roda di Capoeira Gruppo Zumbí di Mestre Zoi;

21:00 Danza del ventre, Accademia S. Benziadi: esibizione di Emanuela Primiero e Gloria Lo Greco;

21:15 Capoeira: danza o arte marziale ? Gruppo Zumbì di Mestre Zoi Vs Contramestre Ligeiro;

21:30 Grafimated Cartoon Scuola del fumetto: Presentazione disegni;

21:50 Tango sensual y Milonga de amor, con i Maestri Salvo Leone e Dulce Cappello.

BODY WORLDS Vital, è la mostra di anatomia ideata dal medico e scienziato tedesco Gunther von Hagens che dal 20 novembre è esposta al Reale Albergo delle Povere, con un allestimento di nuova concezione focalizzato sulla salute, il buon funzionamento del nostro organismo e la prevenzione dalle più comuni malattie. La mostra, organizzata da Nimphea, in collaborazione con la Regione Siciliana e Culturitaly, cattura l’attenzione e le emozioni dei visitatori attraverso più di 150 plastinazioni (la tecnica originale che consente la conservazione dei corpi donati alla scienza), tra cui corpi a figura intera, singoli organi, e il confronto diretto tra organi sani e organi affetti da patologie, che consente di comprendere cosa accade quando il corpo si ammala e come sia possibile, con uno stile di vita sano, prevenire pericolosi problemi di salute. Curata da Angelina Whalley per Arts & Sciences Exhibition, e in Italia da Fabio Di Gioia, Body Worlds Vital è stata visitata da oltre 50 milioni di persone, inclusi bambini e ragazzi, in più di 120 città in tutto il mondo, e resterà aperta a Palermo fino alla fine di marzo 2020.