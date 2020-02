Catania: spacciava cocaina e marijuana, arrestato

Lucio Alfio Castelli, 53 anni, è stato arrestato a Catania dagli agenti della polizia di stato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana. Nell’ambito dei servizi predisposti dal questore di Catania e finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato in flagranza di reato un pluripregiudicato che aveva una “base” di spaccio in una piazzola nel quartiere Zia Lisa.

I falchi hanno notato l’uomo che prendeva contatti con numerosi acquirenti e si spostava a prelevare degli involucri nascosti in un anfratto di un muro per poi consegnarli e ricevere dei soldi in cambio. Nel corso di una perquisizione sono state trovate e sequestrate 25 dosi di cocaina di diverso peso e una dose di marijuana nonché i contanti provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.