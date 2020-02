Madonie (Pa): forte vento e grandinate

Dopo gli incendi di ieri nel palermitano, oggi lo scenario è completamente cambiato ed sono arrivati il forte vendo e la grandine.

Attorno alle 10.00 del mattino le perturbazioni sono cambiate repentinamente con copertura sempre più scura. Già a Gangi e Petralia Sottana, così come presso l’ospedale Madonna dell’Alto la grandine in pochi minuti ha coperto il manto stradale, così come sulla strada statale 120 che porta a Castellana.

Viabilità a rilento e nessun mezzo spargisale o spalaneve avvistato a tale ora, con mezzi che percorrevano la statale a rilento. A Castellana Sicula strade bagnate, così come a Polizzi Generosa, ove la grandine è arrivata sporadicamente durante le ore tardive. Nelle ore notturne forte vento in tutto il comprensorio e temperature in picchiata che hanno confermato il cattivo tempo che dovrebbe perdurare fino a giovedì, con un fine settimane di sole.

Antonio David