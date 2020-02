Milano: alla Bit sarà presentato il festivalflorio di Favignana

Il Festivalflorio di Favignana (Tp) sarà presentato domenica 9 febbraio alle 11.00 alla BIT di Milano, la borsa internazionale del turismo.

Interverranno Giuseppe Pagoto, sindaco di Favignana e Giuseppe Scorzelli, direttore artistico del Festivalflorio. La rassegna di punta dell’estate siciliana si svolgerà dal 14 al 21 giugno 2020.

“Abbiamo sempre creduto – afferma il sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto – che la promozione di un territorio sia legata alle proprie tradizioni culturali e crediamo fermamente che per la crescita servano eventi come la borsa internazionale del turismo e fiere internazionali, entrambe occasioni di un’offerta turistica competitiva che deve tutelare le bellezze paesaggistiche e architettoniche delle nostre “perle”.

È con gioia ed entusiasmo che dirigo un festival cresciuto di qualità negli anni puntando sempre all’eccellenza artistica ma mantenendo d’occhio il bilancio – continua Scorzelli – in un periodo in cui l’Italia vede soffrire questi Festival di media grandezza per spazi ed economie, ma sono lieto che i contributi ottenuti per la rassegna vengano poi tutti reinvestiti nel territorio e nelle sue aziende di competenza”.